События

16:31 12.01.2017

Британские эксперты завершили первый этап оценки внутреннего аудита Минобороны

Советник Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных сил Украины Фил Джонс в четверг сообщил руководству министерства о результатах первого визита британских экспертов, которые в соответствии с положениями Стратегического оборонного бюллетеня проводят внешнюю оценку внутреннего аудита в украинском оборонном ведомстве.

"Британские эксперты пришли к выводу об успешности первых этапов процесса оценки и высоком уровне мотивированности, преданности делу и профессиональное управление процессами аудита со стороны директора Департамента внутреннего аудита Министерства обороны Украины Марины Барыниной", - говорится в обнародованном в четверг днем на сайте Минобороны Украины сообщении.

В украинском оборонном ведомстве добавили, что эксперты положительно отметили стремление и усилия украинской стороны по трансформации внутреннего аудита для достижения соответствия международным стандартам и лучшим практикам. "Отмечено, что трансформация осуществляется в условиях наличия вызовов, связанных с переходом от контрольно-ревизионную работу в принципиально новом виде деятельности – внутреннем аудите по международным стандартам", - говорится в обнародованной информации.

В пресс-службе Минобороны добавили, что иностранные эксперты констатировали, что несмотря на сложности, процесс трансформации начат и оборонное ведомства является ведущим органом власти, реализует такой подход, и вполне заслуживает положительных отзывов.

"По мнению экспертов, институционализация международных стандартов потребует много работы и времени. Это касается повышения в оборонном ведомстве уровня осведомленности с преимуществами внутреннего аудита, который осуществляется по международным стандартам, и понимания того, как внутренний аудит может помочь в наращивании и улучшении боевых возможностей", - говорится в обнародованном сообщении.

Следующие визиты британских экспертов, осуществляющих независимую внешнюю оценку внутреннего аудита оборонного ведомства, запланированы на январь-февраль 2017 года.

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