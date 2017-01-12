Детективы НАБУ возбудили еще одно дело по факту незаконного обогащения нардепом

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по результатам анализа данных электронной декларации народного депутата Украины зарегистрировали очередное уголовное производство.

Как сообщает в четверг пресс-служба НАБУ, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 11 января по факту незаконного обогащения народным депутатом (ст. 368-2, ч.3 Уголовного кодекса Украины).

Имя парламентария в Бюро не уточнили.

Всего детективы НАБУ зарегистрировали 22 уголовных производства по результатам анализа данных е-деклараций, которые касаются действий 21 человека: 6 народных депутатов, 11 судей, 2 председателей районных государственных администраций, 1 заместителя областного совета, 1 руководителя центрального органа исполнительной власти.

Сведения о первом уголовном производстве по результатам анализа данных в е-декларациях детективы НАБУ внесли в ЕРДР 17 ноября 2016 года.