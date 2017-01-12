События

15:41 12.01.2017

В Харьковской области на расчистку дорог направлена дополнительная техника

В Харьковской области в связи с усилением снегопада на автодорогах существенно увеличено количество снегоуборочной техники.

"По данным Службы автомобильных дорог (в области - ИФ), по состоянию на 5:00 на дорогах области работали 121 снегоуборочная машина с косыми отвалами, один ротор и 161 рабочий дорожного хозяйства. С усилением снегопада количество техники на дорогах увеличили до 200 ед.", - сообщает в четверг пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

По словам заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Михаила Богатыря, после начала снегопада спецтехника сразу же начала обрабатывать трассы государственного значения и опасные участки дорог - в первую очередь, спуски и подъемы.

Продолжаются работы по очистке проезжей части дорог и обработке противогололедными материалами дорог местного значения и очистке обочин на государственных трассах.

По данным Службы автомобильных дорог в области, с 11 по 12 января для обработки дорог противогололедными материалами было использовано 2 т. технической соли и 542 куб. м песчано-солевой смеси. Расчищено от снега 865 км дорог государственного значения и 568 км дорог местного значения. Движение по автомобильным дорогам общего пользования Харьковской области не закрывалось и не ограничивалось.

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