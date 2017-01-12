События

14:59 12.01.2017

Директор нацразведки США звонил Трампу и осудил появление в СМИ фальшивого "досье"

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о беседе с директором Национальной разведки США Джеймсом Клэппером по поводу появившегося в СМИ фальшивого доклада о компрометирующем "досье" российских спецслужб.

"Джеймс Клэппер позвонил мне вчера и осудил ложный и сфабрикованный доклад, который распространили незаконно. Выдуманные, дутые факты. Нехорошо!", - написал Д.Трамп у себя в "Твиттере" в четверг.

Ранее ряд американских СМИ распространил доклад, подготовленный бывшим британским разведчиком по заказу оппонентов Д.Трампа, в котором говорится о якобы существующем "компромате" российских спецслужб на избранного президента.

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