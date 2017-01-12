В Сумах горит здание спортклуба на площади 1400 кв.м

В г.Сумы в двухэтажном здании спортивного клуба по ул. Заливная, 15 возник пожар, эвакуированы дети из соседней школы и садика, продолжается тушение возгорания.

Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании поступило в оперативно-координационный центр в четверг, 12 января, в 9:58.

"В 11:56 пожар локализован на площади 1400 кв. м., продолжается ликвидация", - сказпно в сообщении.

На месте происшествия работает 23 человека личного состава ГСЧС в Сумской области, 5 автоцистерн и 1 автолестница.

"В связи с плотным задымлением проведена эвакуация детей из школы № 29 и дошкольного учебного заведения № 17 г. Сумы, которые находятся на прилегающей территории", - скзанао в общении .