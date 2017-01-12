Расследование по "делу Мартыненко" продолжается

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) продолжают расследование производства по фактам получения взятки при закупках, осуществленных ГП "НАЭК "Энергоатом", фигурантом которого является бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко.

Как сообщила в четверг пресс-служба НАБУ, заявление представителей экс-нардепа о том, что суд обязал Бюро закрыть это производство, не соответствуют действительности.

"11 января Соломенский районный суд г.Киева отказал стороне защиты Николая Мартыненко в закрытии указанного производства. Зато обязал Бюро лишь рассмотреть ходатайство представителя Мартыненко и в установленные законом сроки проинформировать о результатах этого рассмотрения", - сказано в сообщении НАБУ.

В бюро напомнили, что уголовное производство по фактам получения неправомерной выгоды при закупках ГП "НАЭК "Энергоатом" НАБУ зарегистрировало в декабре 2015 года. "Во время расследования детективы Бюро установили факты причинения вреда интересам ГП "НАЭК "Энергоатом" в размере более 6,4 млн евро за переплату за приобретенное оборудования у чешского акционерного общества "Skoda JS", - сказано в сообщении.

Ранее в четверг, 12 января, пресс-служба Н.Мартыненко сообщила, что Соломенский райсуд г.Киева 11 января рассмотрел жалобу защиты эк-нардепа и обязал НАБУ в течение 10 дней принять решение о закрытии уголовного производства относительно Н.Мартыненко.

Как сообщалось, 30 ноября 2015 года Н.Мартыненко заявил о сложении депутатских полномочий в связи с разразившимся вокруг его имени коррупционным скандалом и, по его словам, развернутой против него "информационной кампанией", а 1 декабря зарегистрировал в аппарате Верховной Рады соответствующее заявление.

22 декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла проект постановления о сложении депутатских полномочий народного депутата фракции "Народный фронт" Н.Мартыненко.

28 декабря 2015 года народный депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко сообщил, что НАБУ расследует два производства, фигурантом которых является народный депутат из фракции "Народный фронт" Н.Мартыненко. "Новости от НАБУ. 1) открыто производство для расследования получения Мартыненко взяток от чешской Шкоды на счет в Швейцарии, 2) открыто производство относительно использования австрийской "прокладки" Мартыненко для поставки урана в Украину по завышенной цене", - написал С.Лещенко на своей странице в Фейсбук.

Также он выложил на своей странице две копии ответов НАБУ на запрос народного депутата. В одном ответе указано, что 11 декабря 2015 года НАБУ внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато расследование в уголовном производстве по факту получения взяток при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудование у чешского АО Skoda JS с предварительной правовой квалификацией по ч. 4, ст 368 Уголовного кодекса Украины.

Во второй копии ответа НАБУ на депутатский запрос в свою очередь указывается, что 11 декабря 2015 года Национальным антикоррупционным бюро внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато расследование в уголовном производстве относительно должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный с предварительной правовой квалификацией по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

18 января 2016 года Н.Мартыненко был допрошен. Сам нардеп не сообщил подробностей допроса, сославшись на тайну следствия, но сообщил журналистам, что в ходе допроса под видео-фиксацию "предложил следователю проводить публичные допросы".