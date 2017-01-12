Более 900 пограничников были уволены в минувшем году за различные нарушения

В 2016г из рядов Государственной пограничной службы Украины по негативным статьям было уволено 905 человек, сообщается на сайте погранведомства в четверг.

"Только в прошлом году проведено 2,4 тыс. расследований и проверок, к дисциплинарной ответственности привлечено почти 6 тыс.человек, уголовные производства открыты в отношении 206 пограничников, 45 из которых осуждены, по негативным статьям уволены 905 человек, в том числе 31 – с лишением воинского звания", - говорится обнародованном сообщении.

Согласно информации, за прошедший год в Службе наблюдаются положительные сдвиги в создании эффективной системы предотвращения и противодействия коррупции. "Существенно увеличиваются случаи отказов пограничников от взяток, которые предлагают граждане", -отметили в погранслужбе.

В ведомстве заверили, что курс на преодоление коррупции будет продолжен, и борьба с этим явлением останется приоритетом Госпогранслужбы Украины.