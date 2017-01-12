Пять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля во Львовской области

В Самборском районе Львовской области столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и автомобиль BMV X5, в результате ДТП юыди травмированы пять человек.

Как сообщил в четверг отдел коммуникации полиции Львовской области, ДТП произошло 11 января около 14:30 между селами Выкоты и Бисковичи.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMV X5, 38-летний житель одного из сел Мостиского района, выезжая на главную дорогу, не справился с управлением и совершил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Transporter, которым управлял 36-летний житель Старосамборского района. В результате столкновения водитель и четверо пассажиров Volkswagen, из которых 16-летняя девушка, получили травмы различной тяжести и были доставлены в Самборскую больницу", - сказано в сообщении.

После оказанной медицинской помощи пассажиры микроавтобуса были отпущены, а водитель с переломами двух ребер остался на стационарном лечении.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.