Движение по дорогам в Одесской области полностью закрыто

Движение для всех видов транспорта на всех дорогах общего пользования государственного и местного значения Одесской области, по состоянию на 12:00 12 января закрыто.

Кроме того, как сообщила пресс-служба ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", 13-14 января в связи с ожидаемыми снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается высокий уровень лавинной опасности.

Так, 12 января в связи с резким ухудшением погодных условий (снегопад, метель, резкий порывистый ветер, гололедица) временно ограничивается движение для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на дороге Н-09 Мукачево — Рахов — Богородчаны — Ивано-Франковск — Рогатин — Бибрка — Львов на территории Закарпатской области и въезде из Ивано-Франковской в Закарпатскую область.

"Призываем водителей быть внимательными и осторожными за рулем. Соблюдайте неукоснительно правила дорожного движения, не превышайте допустимую скорость и не совершайте рискованных маневров", - говорится в сообщении.