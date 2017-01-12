События

12:31 12.01.2017

В Харькове арестован израильтянин, которого более 5 лет разыскивал Интерпол за махинации в Польше

По ходатайству Харьковской местной прокуратуры №5 Коминтерновский районный суд города арестовал гражданина Израиля, которого подозревают в финансовых махинациях на территории Польши.

"Сейчас злоумышленник находится под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции в Польшу", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

58-летний мужчина, которого более 5 лет разыскивал Интерпол, был задержан 8 января во время прохождения регистрации через терминал Международного аэропорта "Харьков". Он планировал сесть на самолет в Тель-Авив.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Харьковской области Максим Билоусенко, до этого мужчину задерживали дважды – в 2012г в Намибии и в 2016г на территории Российской Федерации.

"Поскольку мужчине выбирали меры, не связанные с содержанием под стражей, ему удавалось бежать. Последняя попытка побега завершилась задержанием на территории Украины", - цитирует пресс-служба М.Билоусенко.

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