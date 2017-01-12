События

12:09 12.01.2017

СБУ задержала на взятке руководителя отделения пограничной службы Черновицкого погранотряда

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали на взятке руководителя одного из отделений пограничной службы Черновицкого пограничного отряда.

"Вымогатель требовал от буковинца 1 тыс. евро за содействие в незаконной переправке сигарет через государственную границу вне пунктов пропуска. Правоохранители задержали взяточника во время получения неправомерной выгоды на автозаправочной станции в одном из райцентров Черновицкой области", – сказано в сообщении пресс-центра СБУ в четверг.

Во время обысков в служебном кабинете пограничника оперативники спецслужбы также изъяли 38 неучтенных патронов к огнестрельному оружию разного калибра.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получения неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) Уголовного кодекса Украины.

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