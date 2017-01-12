События

11:54 12.01.2017

Спасатели в Харьковской области извлекли из снега и льда 5 грузовиков и "скорую"

В Харьковской области за последние сутки спасатели 6 раз привлекались для оказания помощи водителям транспортных средств, попавших в снежные заносы или на скользкие участки дорог.

Как сообщает в четверг пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Харьковской области, спасатели вытянули 5 грузовиков DAF (3 в Харькове, по одному в Сахновщанском и Великобурлукском районах области) и 1 легковой автомобиль КИА.

Кроме того, они помогли бригаде "скорой помощи" добраться к больному по бездорожью в поселке Высокий: фельдшера привезли на спасательном автомобиле.

Всего с начала зимней непогоды подразделения ГСЧС в Харьковской области привлекались для оказания помощи населению 96 раз. Они извлекли из снега и с обледенелых участков дорог 116 единиц техники (в т.ч. 41 карету скорой помощи), в которых находилось 267 человек.

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