Суд обязал НАБУ закрыть производство по "делу Мартыненко"

Соломенский районный суд г.Киева 11 января рассмотрел жалобу адвоката бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко Петра Бойко и обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в течение 10 дней принять решение о закрытии уголовного производства относительно его подзащитного.

Как сообщила в четверг пресс-служба Н.Мартыненко, решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

"Вчерашнее решение суда поставило точку в дешевом фарсе, который разыгрывался лещенками, сытниками и холодницкими. Я чист перед законом и всегда готов ответить за свои поступки. Надеюсь, что уже скоро политическую и юридическую ответственность понесут и организаторы моего незаконного преследования", - цитирует слова Н.Мартыненко пресс-служба нардепа.

О других деталях судебного решения будет сообщено дополнительно после объявления его мотивировочной части 16 января.

Как сообщалось, 30 ноября 2015 года Н.Мартыненко заявил о сложении депутатских полномочий в связи с разразившимся вокруг его имени коррупционным скандалом и, по его словам, развернутой против него "информационной кампанией", а 1 декабря зарегистрировал в аппарате Верховной Рады соответствующее заявление.

22 декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла проект постановления о сложении депутатских полномочий народного депутата фракции "Народный фронт" Н.Мартыненко.

28 декабря 2015 года народный депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко сообщил, что НАБУ расследует два производства, фигурантом которых является народный депутат из фракции "Народный фронт" Н.Мартыненко. "Новости от НАБУ. 1) открыто производство для расследования получения Мартыненко взяток от чешской Шкоды на счет в Швейцарии, 2) открыто производство относительно использования австрийской "прокладки" Мартыненко для поставки урана в Украину по завышенной цене", - написал С.Лещенко на своей странице в Фейсбук.

Также он выложил на своей странице две копии ответов НАБУ на запрос народного депутата. В одном ответе указано, что 11 декабря 2015 года НАБУ внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато расследование в уголовном производстве по факту получения взяток при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудование у чешского АО Skoda JS с предварительной правовой квалификацией по ч. 4, ст 368 Уголовного кодекса Украины.

Во второй копии ответа НАБУ на депутатский запрос в свою очередь указывается, что 11 декабря 2015 года Национальным антикоррупционным бюро внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато расследование в уголовном производстве относительно должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный с предварительной правовой квалификацией по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

18 января Н.Мартыненко был допрошен. Сам нардеп не сообщил подробностей допроса, сославшись на тайну следствия, но сообщил журналистам, что в ходе допроса под видео-фиксацию "предложил следователю проводить публичные допросы".