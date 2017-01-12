Тяжелое вооружение все еще не отведено от линии разграничения сторон на Донбассе и продолжает использоваться

Запрещенное минскими договоренностями и подлежащее отводу от линии соприкосновения сторон на Донбассе тяжелое вооружение, в том числе крупнокалиберная артиллерия, продолжает находиться по обе стороны линии разграничения и продолжает применяться, заявляет первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

На брифинге в четверг в Киеве он отметил, что наблюдатели миссии не могут фиксировать продвижение сил в определенных участках, в частности в районе Светлодарска, так как "стороны отрезали нас от районов, где происходит продвижение".

"И когда свобода передвижения наших патрулей ограничивается, остаются БПЛА и камеры. В процессе пролета нашего беспилотника над подконтрольной т.н. "ДНР" Новогригоровкой (под Дебальцево) была зафиксирована батарея из 5-и самоходных гаубиц. Из них ведется огонь в сторону Светлодарска, мы зафиксировали 31 выстрел. Вчера в подконтрольной официальному Киеву Карловке (возле Донецка) мы фиксировали минометы на военных грузовиках, которые двигались на запад", - рассказал А.Хуг.

Первый замглавы СММ ОБСЕ напомнил, что наблюдатели работают в зоне АТО круглосуточно – ночью отслеживают ситуацию в большинстве своем при помощи технических возможностей.

Он также проинформировал, что на сегодня Миссия насчитывает 688 наблюдателей, из них 590 работают на востоке Украины.