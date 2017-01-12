Экс-глава ГПтС считает инцидент в Лукьяновском СИЗО следствием бездействия прокуратуры и Минюста

Действия задержанных и охраны в Лукьяновском СИЗО, согласно действующему законодательству, должны расследоваться следователями Министерства юстиции Украины, которых пока нет, поэтому подобные инциденты будут повторяться, считает экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины (ГПтС) Сергей Старенький.

"Вчерашнее нападение на дежурного СИЗО заключенными "торнадовцами" является прямым следствием бездействия прокуратуры и Минюста относительно нападения несовершеннолетнего заключенного на прапорщика этого же киевского СИЗО, которое состоялось 01.01.17.", - написал С.Старенький на своей странице в соцсети "Фейсбук" в четверг.

Он отметил, что после этого нападения прапорщик попал в реанимацию, а для заключенного никаких последствий не было.

"Думаю, что вчерашний случай расследоваться не будет. Талантливые реформаторы прописали в законе "О высшем совете правосудия", что теперь это расследуется следователями Минюста. Которых нет. Иного действующим УПК (Уголовным процессуальным кодексом Украины – ИФ.) не предусмотрено. Как вы думаете, знает об этом преступность в местах лишения свободы?" – написал С.Старенький.

Как сообщалось, вечером среду, 11 января, в Киеве было совершено нападение на охрану Лукьяновского СИЗО. С целью обеспечения порядка, во время конфликта здание СИЗО было окружено сотрудниками полиции.

Народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что инцидент произошел после того, как содержащиеся в Лукьяновском СИЗО бойцы расформированной роты "Торнадо" по возвращению из суда обнаружили ужесточение режима их содержания в изоляторе. В ответ на это, по словам нардепа, один из заключенных - "торнадовец" с позывным "Ахиллес"- отрезал себе ухо и "бросил им в этого сотрудника тюремной администрации". По словам И.Мосийчука, сотрудники СИЗО не попытались оказать пострадавшему помощь, вместо этого они закрылись в "оружейке".

По информации правоохранителей, по состоянию на 23.26 среды конфликт был исчерпан, и все обвиняемые вернулись в камеры. По факту происшествия внесены данные в Единый реестр досудебных расследований.