События

10:28 12.01.2017

Фийон и Ле Пен - по-прежнему фавориты первого тура выборов президента Франции

Кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен займут лидирующие места в первом туре президентских выборов во Франции, пишет в четверг газета "Фигаро" со ссылкой на результаты опроса.

По данным опроса компании BVA, Ф.Фийон и М.Ле Пен на данный момент идут практически вровень, лидер Нацфронта опережает своего соперника примерно на 1% (М.Ле Пен поддерживают 25-26% французов, Ф.Фийона - 24%).

При этом независимый кандидат - экс-министр экономики Эмманюэль Макрон - на данный момент прочно закрепил за собой третье место. В зависимости от того, кто будет противостоять ему от лагеря социалистов, получит от 16% до 20% голосов.

В свою очередь бывший премьер-министр Манюэль Вальс, в случае участия в гонке, мог бы получить 11% .

На сегодняшний день лидером второго тура, по прогнозам, остается Ф.Фийон: в случае его противостояния с М.Ле Пен, он получит 63% голосов, а его соперница - 37%.

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