События

10:04 12.01.2017

На автодорогах Украины за сутки из-за непогоды погибло трое и пострадало 59 человек

На автодорогах Украины за минувшие сутки в результате осложнения погодных условий и повышенной аварийной ситуации погибло трое и травмировано 59 граждан.

Как сообщил в четверг департамент коммуникации Национальной полиции Украины, критической по уровню аварийности остается ситуация в 7-и регионах Украины.

"Так, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях зафиксирован критический уровень аварийности. Еще в 6-ти областях уровень аварийности остается высоким", - сказано в сообщении.

Кроме того, в Одесской области на трассах М-13 и М-15 ограничено движение автотранспорта.

На автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

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