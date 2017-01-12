Президент Мексики вновь отказался платить за стену на границе с США

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето вновь решительно отверг любую вероятность того, что мексиканская сторона профинансирует строительство стены на границе с США, на которой настаивает избранный американский президент Дональд Трамп.

Как сообщает CNN, этим заявлением президент Мексики в среду завершил ежегодную встречу с высокопоставленными дипломатами страны в Национальном дворце.

Вместе с тем он выразил надежду на позитивное развитие отношений между двумя государствами.

"Очевидно, что у нас есть некоторые разногласия с новым правительством Соединенных Штатов, как, например, по вопросу о стене, за которую Мексика, конечно же, не будет платить", - сказал Э.Пенья Ньето. Он добавил, что такое требование противоречит "нашему достоинству как страны и нашему достоинству как мексиканцев".

Как подчеркнул президент, Мексика будет стремиться к такому торговому соглашению с США, которое гарантирует безопасность инвестиций, и отвергает любые попытки воздействия на инвесторов "на основании страха и угроз". Речь идет о возможном пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), которое Д.Трамп обещал своим избирателям.

Кроме того, Э.Пенья Ньето призвал Д.Трампа пресечь контрабанду оружия из США в Мексику и остановить финансовые потоки, связанные с организованной преступностью, сообщает Deutsche Welle. Высылка из США мексиканцев-нелегалов, о которой также неоднократно говорил Д.Трамп, должна осуществляться гуманным способом, отметил президент Мексики.

В сентябре 2016 года Д.Трамп после встречи с Э.Пенья Ньето утверждал, что строительство стены на границе обсуждалось за закрытыми дверями, но финансовый вопрос не затрагивался. Инаугурация Д.Трампа состоится 20 января.

В среду Д.Трамп заявил на пресс-конференции о намерении приступить к строительству стены на границе с Мексикой сразу после прихода к власти. Он подчеркнул, что по-прежнему намерен добиться от Мехико возмещения затрат на строительство. "Я не знаю, в какой форме это может быть. Это может быть в форме налога или просто выплаты", - добавил избранный президент США.

На фоне выступления Д.Трампа мексиканский песо в среду обновил рекордный минимум в паре с долларом США, впервые за доллар давали более 22 песо. В четверг мексиканская валюта стабильна на уровне закрытия предыдущих торгов - 21,864/$1.