Трамп будет в полной изоляции от Trump Organization

Избранный президент США Дональд Трамп разорвет все связи со своей компанией Trump Organization во избежание конфликта интересов.

"Полный отказ от руководства компанией, отсутствие сделок с иностранными государствами, одобрение сделок специалистом по этике, информационные ограничения - все это поможет разделить президентство Трампа и Trump Organization", - сказала советник Д.Трампа по налогам Шери Дилло на пресс-конференции в среду.

Она добавила, что подготовленные меры обеспечат полную изоляцию Д.Трампа на посту президента от дел его компании и позволят ему "сосредоточиться на управлении страной".

Руководство компанией будет передано двум сыновьям Д.Трампа - Эрику и Дону. Продавать компанию миллиардер считает нецелесообразным.