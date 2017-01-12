События

08:41 12.01.2017

Единственным препятствием для получения 2-го транша макрофинансовой помощи ЕС является отмена запрета на экспорт леса - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что единственным препятствием для получения Украиной очередного транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза в сумме EUR600 млн является отмена запрета на экспорт леса-кругляка.

"Есть большая проблема в этом, потому что это единственный вопрос, который блокирует для нас получение дальнейшей помощи от ЕС, макрофинансовой помощи, не кредитной", - сказала она в эфире "5 канала".

И.Климпуш-Цинцадзе отметила, что речь идет о EUR600 млн.

По ее словам, введя мораторий, Украина нарушила свои обязательства в рамках Всемирной торговой организации и в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Вице-премьер заявила, что мораторий на данный момент фактически не работает, поскольку леса продолжают вырубать, а древесину вывозят, просто меняя ее предназначение.

И.Климпуш-Цинцадзе на данный момент не видит возможности отмены данного моратория в Верховной Раде, в виду значительной политизации данного вопроса.

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