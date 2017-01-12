События

08:15 12.01.2017

В Одесской области сохраняются ограничения на движение транспорта – ГСЧС

В Одесской области, в связи со сложными погодными условиями, сохраняется ряд ограничений на движение автомобильного транспорта, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, сохраняется частичный запрет на движение всех транспортных средств по трассе Одесса-Рени и ограничено движение для крупногабаритного транспорта на автодороге Кировоград-Платоново.

Кроме того, с 11 января, запрещено движение автомобильного транспорта на отдельных участках дорог государствееного и местного значения в 11 районах области: Арцизского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского.

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