Подземные толчки магнитудой 6 зафиксированы на севере Чили

Землетрясение магнитудой 6 произошло в северной части Чили в 96 км к юго-западу от города Калама, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр произошедшего в 23:58 по киевскому времени в среду сейсмособытия имел координаты -22.79 градуса южной широты и -69.78 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "сильное".