События

06:44 12.01.2017

Боевики 62 раза за сутки обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО, 1 военный погиб – штаб

За прошедшие сутки боевики 62 раза открывали огонь по позициям военнослужащих вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-служба штаба АТО.

В частности, на Мариупольском направлении боевики вели огонь по Красногоровке и Марьинке из минометов калибра 120 мм и 82 мм, по Павлополю, Гнутовому, Гранитному, Водяному, Новогригоровке, Широкино, Талаковке, Марьинке – из гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении боевики обстреливали Троицкое из артиллерии калибра 122 мм, Новозвановку и Троицкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм и гранатометов, Крымское – из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БТР, Станицу Луганскую – из стрелкового оружия.

На Донецком направлении боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм по окрестностям Авдеевки, Зайцевого, Новгородского и Троицкого, из гранатометов и стрелкового оружия – по Авдеевке, Майорску, Пивничному, Новоселовке Второй, Железному, Верхнеорецкому и Зайцевому, из вооружения БМП – Авдеевку. Кроме того, снайпер вел огонь по Опытному.

В результате обстрелов, один военнослужащий погиб и одни – получил ранения.

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