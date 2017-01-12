События

06:03 12.01.2017

Эстонский кабмин готовит договор о военном сотрудничестве с Америкой

Правительство Эстонии на заседании в четверг рассмотрит рамочный договор об оборонном сотрудничестве с США, регулирующий пребывание, содержание и правовой статус американских военнослужащих в республике.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, "заключение договора создаст более четкое и обстоятельное правовое регулирование пребывания военнослужащих США как стратегических союзников и усиливает тем самым оборону Эстонии".

"Целью договора является упрощение деятельности США в Эстонии, улучшение условий пребывания военнослужащих, исходя из совместных стратегических интересов и принципов", - подчеркнули в правительстве.

Подобные договоры США заключили ранее с рядом других европейских государств, в том числе с Германией, Нидерландами, Испанией, Болгарией, Польшей и другими.

Договор заменит соглашение, заключенное в 2015 году между Эстонией и США путем обмена нотами и касающееся использования строений и земель, находящихся во владении Сил обороны Эстонии.

Подписать договор от имени правительства республики уполномочен министр обороны. После этого документ будет передан на ратификацию в парламент.

ВАЖНОЕ

Боевики 62 раза за сутки обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО, 1 военный погиб – штаб

В Лукьяновском СИЗО совершено нападение на охрану

Боевики более двух десятков раз обстреливали позиции ВСУ в среду

Новые вспышки АЧС зафиксированы в Николаевской, Луганской, Кировоградской и Одесской областях

Полсотни домов остались без тепла во Львове из-за аварии на газопроводе

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава поселкового совета в Сумской области требовал взятку в 10 тыс грн – Нацполиция

Тиллерсон выступил против возможного создания ядерного оружия Японией, Южной Кореей и Саудовской Аравией, о чем говорил Трамп

Как такового нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не было – Крищенко

США не смогли достойно ответить на действия РФ в Украине, считает Тиллерсон

Создание Финансовой полиции – один из ключевых приоритетов Минфина – Данилюк

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Свободная женщина-2
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА