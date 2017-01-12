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05:02 12.01.2017

Глава поселкового совета в Сумской области требовал взятку в 10 тыс грн – Нацполиция

Оперативники управления защиты экономики в Сумской области департамента защиты экономики Национальной полиции Украины совместно со следователями областной прокуратуры разоблачили 50-летнего главу поселкового совета в Сумской области в вымогании взятки за проведение культурно-массовых мероприятий в размере 10 тыс грн, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"На территории поселкового совета, учитывая местный ландшафт, было предложено организовать спортивно-массовые мероприятия областного уровня. За разрешение на проведение таких мероприятий поселковый голова начал требовать от организаторов спортивных соревнований 10 тыс грн неправомерной награды", - гласит сообщение на сайте ведомства.

Для получения взятки, злоумышленник привлек своего товарища, проживающего в г.Сумы.

Посредник был задержан правоохранителями и сознался в содеянном.

По факту правонарушения прокуратура открыла уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на замещение ряда должностей или ведения определенной деятельности до 3-х лет.

Рассматривается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

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