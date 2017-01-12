События

02:15 12.01.2017

Как такового нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не было – Крищенко

Глава Киевской полиции Андрей Крищенко сообщил, что один из бойцов расформированной роты "Торнадо" получил ранение и сейчас ведется следствие с целью установить, поранил ли он себя сам, или его поранили.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112.Украина" в среду вечером.

"Побратимы бойца "торнадовцы", которые также находятся в Лукьяновском СИЗО, требовали от охраны, чтобы ему предоставили неотложную медицинскую помощь. В результате был устроен кратковременный бунт, который, по словам А.Крищенко, сейчас уже успокоили. Бойца, получившего ранение, отправили в медицинское учреждение, где ему оказывают помощь. Его состояние сейчас стабильно. Глава Киевской полиции уточнил, что как такового нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не было", - говорится в сообщении на сайте канала.

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