Как такового нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не было – Крищенко

Глава Киевской полиции Андрей Крищенко сообщил, что один из бойцов расформированной роты "Торнадо" получил ранение и сейчас ведется следствие с целью установить, поранил ли он себя сам, или его поранили.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112.Украина" в среду вечером.

"Побратимы бойца "торнадовцы", которые также находятся в Лукьяновском СИЗО, требовали от охраны, чтобы ему предоставили неотложную медицинскую помощь. В результате был устроен кратковременный бунт, который, по словам А.Крищенко, сейчас уже успокоили. Бойца, получившего ранение, отправили в медицинское учреждение, где ему оказывают помощь. Его состояние сейчас стабильно. Глава Киевской полиции уточнил, что как такового нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не было", - говорится в сообщении на сайте канала.