События

02:03 12.01.2017

США не смогли достойно ответить на действия РФ в Украине, считает Тиллерсон

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон считает, что ответ США на действия России в Украине выглядит слабым.

"Да, это мое мнение", - сказал он, выступая в среду в сенате на слушаниях, на которых рассматривается его кандидатура.

Так Р.Тиллерсон ответил на вопрос одного из сенаторов о том, считает ли он, что ответ администрации уходящего президента США Барака Обамы на украинский кризис был "слишком слабым".

По словам Р.Тиллерсона, санкции, введенные после т.н. вхождения Крыма в состав России в 2014 году, "не смогли удержать их (Россию - ИФ) от вторжения на восток Украины".

"В этой ситуации, с учетом драматического "взятия" Крыма, это было драматическое событие, санкций было недостаточно, чтобы удержать российское руководство", - сказал кандидат на пост главы Госдепа.

Отвечая на вопрос, нужно ли было в той ситуации применять военную силу, Р.Тиллерсон отметил: "На мой взгляд, надо было показать (присутствие) наших сил на границах, дав понять, что дальше идти нельзя".

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