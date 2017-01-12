События

00:40 12.01.2017

Создание Финансовой полиции – один из ключевых приоритетов Минфина – Данилюк

В ближайшие дни министерство финансов Украины внесет на рассмотрение Кабинета министров Украины законопроект о создании Финансовой полиции, "которого ждет бизнес и о котором идет речь в меморандуме с МВФ", сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"В конце 2016 года из-за технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговою милицию вне закона уже с 1 января 2017 года… Стоит ли исправлять ошибку, опять легализуя репрессивную налоговую милицию? Очевидно, что нет. Нужно двигаться только вперед", - написал А.Данилюк на своей странице в Фейсбук.

По словам министра, разработка и согласование законопроекта были завершены в сентябре 2016 года.

Документ предусматривает ряд основных принципов, на которых планируется создавать Финансовую полицию: замена силового подхода аналитическим; сокращение штата до 2 500 человек (сейчас – 15 000); невмешательство в работу честного бизнеса; обновление персонала через прозрачный конкурс и независимую отборочную комиссию, представителей силового блока – не более 25%; зарплаты, которые уменьшат риск коррупции и дадут возможность привлечь лучшие кадры.

"Мы планируем подать проект закона на рассмотрение Правительства на ближайшем заседании и после утверждения направить законопроект в Парламент. В этом законопроекте желательно, чтобы депутаты все-таки избежали "технических ошибок", - отметил А.Данилюк.

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