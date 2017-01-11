События

22:09 11.01.2017

Правоохранители пресекли попытку контрабанды наркотиков – Госпогранслужба

Пограничники Луганского отряда совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали гражданина Украины, пытавшегося переместить через границу партию наркотических веществ, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Партию наркотиков злоумышленник планировать провезти через пункт пропуска "Меловое", о чем у СБУ имелась оперативная опережающая информация.

"Уже при проведении мер пограничного контроля на один из автомобилей сработал служебный пес Ричард. Правоохранители проверили автомобиль "ВАЗ", управляемый гражданином Украины 1975 года рождения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По итогам проверки, в автомобиле были обнаружены 33 пакета с наркотическим веществом растительного происхождения, предположительно каннабисом. Общий вес пакетов составил 3.5кг.

Злоумышленник был задержан в установленном порядке.

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