События

20:50 11.01.2017

Геращенко и Черныш 12- 13 января посетят Донецкую и Луганскую области

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирины Геращенко и министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш посетят 12- 13 января Донецкую и Луганскую области.

Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, И.Геращенко и В.Черныш планируют проверить стояние реализации проектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилищного фонда, систем обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей; проверить работу контрольно-пропускных пунктов въезда/выезда (КПВВ), ознакомиться с реконструкцией учреждений образования, культуры и здравоохранения.

Также запланированы встречи с военнослужащими и местными жителями.

"Следующие два дня вместе с Марией Ионовой (заместитель руководителя комитета Рады по вопросам европейской интеграции - ИФ) и министром по вопросам оккупированных территорий Вадимом Чернышом - на Донбассе. Имеем насыщенную программу, в планах - мониторинг, насколько эффективно использованы средства на восстановление инфраструктурных объектов, на которые парламент и правительство направили дополнительные средства", - написала И.Геращенко на своей странице в Фейсбук в среду.

По ее словам, депутаты и министр по итогам визита планируют проинформировать Раду и Кабинет министров.

"Убеждена - в условиях войны каждая копейка, направленная на Донбасс, должна быть использована эффективно. Ежедневно в графике имеем по 7-8 объектов, которые проинспектируем", - отметила И.Геращенко.

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