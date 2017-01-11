На Волыни полиция разоблачила ОПГ, незаконно переправлявшую иностранцев в Польшу

Работники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ Нацполиции в Волынской области совместно с сотрудниками Луцкого погранотряда разоблачили организованную преступную группу, которая занималась незаконной переправкой иностранцев через государственную границу Украины в Польшу.

"Полиция установила: 25-летний уроженец Любомльского района с целью незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины в Республику Польша разработал преступный план. К его воплощению привлек еще одного волынянина и двух граждан Республики Гвинея", - говорится в обнародованном в среду сообщении Сектора коммуникации полиции Волынской области.

Далее организатор распределил обязанности между участниками преступной группы и руководил их действиями, связанными с переправкой нелегальных мигрантов из Украины в Польшу. Сообщники за незаконную переправку через границу брали с иностранцев от $1тыс. до $1,5тыс. Всего в результате преступной деятельности они получили почти $18тыс.

Кроме того установлено, что организованная преступная группа в течение 4 месяцев незаконно переправила через украинскую границу в Польшу двенадцать иностранцев. Среди них граждане Республик Конго, Гвинеи и Сирии. Большинство нелегалов - студенты, которые учились в украинских вузах.

Организатору и соучастникам преступной группы следователи следственного управления ГУ Нацполиции в Волынской области объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28 (совершение преступления организованной группой) и ч.3 ст.332 (Незаконная переправка лиц через госграницу Украины) Уголовного кодекса Украина.

"Трое членов организованной преступной группы взяты под стражу. В отношении еще одного их сообщника суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Все лица, незаконно прибывшие на территорию соседней Польши в результате незаконных действий преступной группы, будут возвращены обратно в порядке реадмиссии в соответствии с взаимными обязательствами государств", - говорится в сообщении.

Материалы уголовного производства с обвинительным заключением направлены в суд для привлечения виновных лиц к ответственности.