События

18:42 11.01.2017

Боевики более двух десятков раз обстреливали позиции ВСУ в среду

Боевики в среду 23 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего получил ранение один боец ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Согласно обнародованной на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук сводке по состоянию на 18.00 среды, на Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Павлополю, Гнутово, Новогригорьевке, Широкино, Талаковке, Марьинке. По Марьинке огонь вел и БТР противника.

На Луганском направлении из 122-мм артиллерии боевики вели огонь по Троицкому. Из 120 и 82 миллиметровых минометов и гранатометов – по Новозвановке и Троицкому. Из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов - по Крымскому.

"На Донецком направлении - из 120 миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции в районе Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Авдеевке и Зайцево. По Опытному огонь вел снайпер", - говорится в сводке.

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