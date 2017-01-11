Новые вспышки АЧС зафиксированы в Николаевской, Луганской, Кировоградской и Одесской областях

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) в течение нескольких последних дней получила положительные результаты исследований на африканскую чуму свиней (АЧС) в Николаевской, Луганской, Кировоградской и Одесской областях.

Согласно сообщению Госпродпотребслужбы в среду, 56 животных погибло в хозяйстве ООО "Им. Чапаева" в с. Ривне (Кировоградская обл.). Всего там содержится 2 тыс. животных.

На ферме в с.Ярославка (Одесская обл.) погибло 70 свиней. По предварительной информации, там содержится 140 голов.

В фермерском хозяйстве "Им. Суворова" с. Прибужжя (Николаевская обл.) погибло восемь свиней из общего поголовья 277.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Африканская чума свиней - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных).

Вакцины от АЧС нет.