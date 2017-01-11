Полсотни домов остались без тепла во Львове из-за аварии на газопроводе

В среду 56 домов в центре Львова остались без тепла в результате аварии на газопроводе диаметром 300 мм, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

По данным пресс-службы, порыв произошел по улице Зеленой,88 в среду утром. В результате аварии не работают 6 котельных и без тепла остаются 56 жилых домов.

В данное время ведутся работы по ликвидации порыва. По предварительным данным, подачу тепла возобновят до 19.00.

По состоянию на 18.00 среды во Львове -8°С.