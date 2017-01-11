В СБУ изучают факт обнародования Н.Савченко

Служба безопасности Украины даст правовую оценку факту публикации внефракционным народным депутатом Украины Надеждой Савченко списков удерживаемых на неподконтрольной властям Украины части Донбасса украинцев-заложников и их персональных данных, подчеркивает советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Главное следственное управление СБУ определяет правовую оценку факту обнародования Савченко списка заложников", - сказал Ю.Тандит в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду вечером.

Как сообщалось, 10 января Н.Савченко в своей странице в соцсети Фейсбук обнародовала списки заложников, удерживаемых на неподконтрольных властям Украины территориях Донбасса, украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах и в оккупированном Крыму, а также список лиц, которых руководство "ДНР/ЛНР" хочет получить от украинской стороны.

В частности нардеп обнародовала список в составе 41 украинца (с фамилиями, именами и отчествами, а также датами рождения), которые удерживаются "ДНР"/ЛНР" и подтверждены ими. Также ею предоставлен список с аналогичной информацией о 121 украинце, которых запрашивает украинская сторона.

Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что опубликованные Н.Савченко списки заложников некорректные, кроме того этот шаг может навредить их семьям. По его словам, аферисты звонят родственникам, представляются уполномоченными от боевиков и за вознаграждение обещают освободить человека.