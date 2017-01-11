События

16:51 11.01.2017

В Донецкой области закончилось строительство UASC

В Донецкой области завершено строительство Единого аналитического сервисного центра полиции (UASC) и завершается возведение современного кинологического комплекса на 24 собаки, сообщил руководитель управления Национальной полиции Украины в области генерал Вячеслав Аброськин.

"Одно строительство, наш UASC, успешно завершено, на очереди следующий наш проект - современный кинологический центр. Еще год назад у нас не было ни служебных собак, ни помещения центра. Сейчас идут активные строительные работы. При поддержке генерального директора Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Юрий Зинченко строим современный кинологический комплекс на 24 собаки", - написал В.Аброськин в среду в своей странице в Фейсбук.

По его словам, уже в начале февраля строительные работы будут завершены и 10 служебных собак, которые выполняют задачи по выявлению боеприпасов, оружия, взрывчатки и наркотиков, наконец, получат свой дом. Это даст возможность полностью восстановить весь боевой состав собак ради безопасности граждан.

"За 8 месяцев работы нашими немногочисленными кинологами изъято 55 гранат, 8 тысяч патронов, более 1 кг наркотиков растительного происхождения и полкилограмма - химической наркотического вещества", - сообщил В.Аброськин.

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