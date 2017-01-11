Говорить о пропаже экспонатов Львовской галереи Возницкого до завершения сверки фондов преждевременно

Министерство культуры Украины заявляет, что говорить о пропаже экспонатов Львовской национальной галереи искусств им.Возницкого до полного завершения сверки ее фондов преждевременно.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, по информации руководства Львовской галереи искусств, в результате сверки музейных предметов группы хранения рукописей и старопечатных изданий не были обнаружены 95 инвентарных позиций фонда "кириллические старопечатные издания", в фонде "рукописи" недосчитались 2 объектов.

"Министерство культуры Украины обеспокоено указанной ситуацией. Вместе с тем, считаем, что до завершения полной сверки фондов Отдела делать выводы об отсутствии музейных предметов преждевременно", - говорится в сообщении.

Целью сверки наличия предметов с фондово-учетной документацией музея является контроль состояния ведения основных учетных документов и установление соответствия фактического наличия предметов, идентифицирующих признаков и состояния их сохранности данным основных учетных документов.

По состоянию на сегодня Львовской национальной галереей искусств им.Возницкого полная сверка не завершена.

Минкультуры прорабатывает вопрос создания рабочей группы для оказания методической помощи в проведении сверки. Согласно обращению ведомства, материалы о проведении сверки галереи им.Возницкого должны быть поданы до 1 марта 2017 года.