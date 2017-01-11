События

15:37 11.01.2017

Около 250 тыс. человек остались без воды из-за прорыва на водонасосной станции в Петровке на Луганщине

Прорыв трубопровода на водонасосной станции возле подконтрольной украинскому правительству Петровки (Луганская обл.) привел к тому, что около 250 тыс. человек остались без водоснабжения. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ способствовала установлению режима прекращения огня для проведения на этом участке ремонтных работ.

"Вчера на водонасосной станции возле подконтрольной правительству Петровки вновь произошел прорыв трубопровода, в результате чего водоснабжение в Луганск было ограничено и около 250000 человек остались без чистой воды", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ на странице в Фейсбуке в среду.

Спецмиссия способствовала установлению режима прекращения огня, а также осуществляла мониторинг его соблюдения для того, чтобы работники водоканала смогли провести ремонтные работы. Наблюдатели посетили место, где находится поврежденная труба.

"Работники со специализированным оборудованием устраняли повреждения на месте. Ремонтные работы продолжаются и сегодня", - сказано в сообщении.

ВАЖНОЕ

Полиция опровергает информацию о том, что в Одессе найдено тело свидетеля по делу об убийстве адвоката Грабовского

Минюст Украины запустил реестр должников, по которым открыто исполнительное производство

Гройсман просит правоохранителей проверить решение Апелляционного суда Киева об освобождении задержанной за перевозку EUR1 млн итальянки

Один украинский военный погиб, трое ранены за сутки в зоне АТО

Кабмин одобрил проведение служебного расследования в отношении главы Госэкоинспекции

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одесской области разрешено движение по четырем дорогам

Говорить о пропаже экспонатов Львовской галереи Возницкого до завершения сверки фондов преждевременно

Светлана Алексиевич вышла из Русского ПЕН-центра

Движение грузовиков запрещено на трассе М-14 "Одесса-Мелитополь" в связи с ухудшением погоды

Группа экс-милиционеров задержана по подозрению в разбойном нападении на харьковского предпринимателя

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Мое любимое чудовище
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа недвижимости в Запорожье
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА