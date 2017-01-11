Около 250 тыс. человек остались без воды из-за прорыва на водонасосной станции в Петровке на Луганщине

Прорыв трубопровода на водонасосной станции возле подконтрольной украинскому правительству Петровки (Луганская обл.) привел к тому, что около 250 тыс. человек остались без водоснабжения. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ способствовала установлению режима прекращения огня для проведения на этом участке ремонтных работ.

"Вчера на водонасосной станции возле подконтрольной правительству Петровки вновь произошел прорыв трубопровода, в результате чего водоснабжение в Луганск было ограничено и около 250000 человек остались без чистой воды", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ на странице в Фейсбуке в среду.

Спецмиссия способствовала установлению режима прекращения огня, а также осуществляла мониторинг его соблюдения для того, чтобы работники водоканала смогли провести ремонтные работы. Наблюдатели посетили место, где находится поврежденная труба.

"Работники со специализированным оборудованием устраняли повреждения на месте. Ремонтные работы продолжаются и сегодня", - сказано в сообщении.