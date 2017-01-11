События

15:34 11.01.2017

Светлана Алексиевич вышла из Русского ПЕН-центра

Нобелевский лауреат по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич вышла из Русского ПЕН-центра, сообщают белорусские негосударственные СМИ.

"Меня долго просили не уходить, ведь и так десятки достойных людей ушли (из Русского ПЕН-центра - ИФ): Улицкая, Войнович, другие. Я оставалась, так как люди прогрессивные надеялись, что удастся выстоять в этой борьбе, что "темная" часть не победит. Но не удалось. И я не имею оснований больше участвовать в этой игре", - цитирует С.Алексиевич издание "Наша Нива".

По информации белорусских негосударственных изданий, нобелевский лауреат приняла решение покинуть Русский ПЕН-Центр связано с исключением из организации писателя и журналиста Сергея Пархоменко. Его исключили из Русского ПЕН-центра в конце прошлого года "за провокационную деятельность, несовместимую с ее целями и задачами". После этого из Русского ПЕН-центра ушли Лев Рубинштейн, Александр Иличевский и Борис Акунин.

Также ранее из Русского ПЕН-центра в знак несогласия с политикой руководства вышли такие известные писатели, как Игорь Иртеньев, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Владимир Войнович, Сергей Гандлевский, Дмитрий Бавильский.

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