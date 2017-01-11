Движение грузовиков запрещено на трассе М-14 "Одесса-Мелитополь" в связи с ухудшением погоды

Движение грузового транспорта запрещено по автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" в среду с полудня в связи со сложными погодными условиями, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В связи со сложными погодными условиями (снегопад, вьюга)… с 12.00 11 января ограничено движение для большегрузного транспорта на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск в направлении на Таганрог", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, сохраняются ограничения в движении для большегрузного транспорта на автодороге М-13 "Кропивницкий-Платоново", а также запрет движения автотранспорта на дорогах общего пользования в 10 правобережных районах Одесской области.