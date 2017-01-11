События

13:42 11.01.2017

Группа экс-милиционеров задержана по подозрению в разбойном нападении на харьковского предпринимателя

Сотрудники харьковского управления уголовного розыска совместно со спецназовцами "Корд" задержали в среду утром группу подозреваемых в разбойном нападении на местного предпринимателя.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Анатолий Дмитриев, из четырех членов группы, задержанных спустя несколько часов после нападения, двое – бывшие сотрудники милиции. "Один из них уволился три года назад, второй - не прошел аттестацию", - написал А.Дмитриев на своей странице в Facebook.

По его словам, подозреваемые напали на харьковского предпринимателя, отобрали у него наличные средства в размере $10 тыс, 30 тыс грн и EUR4 тыс, а также завладели его автомобилем.

"Имущество, денежные средства и оружие изъяты. Открыто уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - ч.3 ст.187 (разбой) и ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортными средствами). Сейчас проверяем задержанных на причастность к совершению других тяжких преступлений", - написал А.Дмитриев.

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