Задержанная в Донецке медсестра не была военнослужащим Нацгвардии и не имела доступа к государственной и военной тайне

В Национальной гвардии Украины заявляют, что медсестра медицинского пункта воинской части 3057, которую, по данным СМИ, задержала "полиция ДНР" в неподконтрольном украинским властям Донецке, не была военнослужащим Нацгвардии, доступа к государственной и военной тайне не имела.

"Официально сообщаем, что медицинская сестра медицинского пункта воинской части 3057 не пришла на работу. Принятые меры по ее розыску результата не дали", - говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии в среду.

По информации Нацгвардии, 8 января командованию в/ч 3057 поступило сообщение от сына этой женщины, проживающего в Донецке, о том, что она была задержана "полицией ДНР".

"Задержанная гражданка не была военнослужащим Национальной гвардии Украины. Работала медсестрой (гражданским служащим) в медицинском пункте воинской части. Доступа к государственной и военной тайне по характеру исполнения своих обязанностей не имела", - заверяют в НГУ.

В настоящее время в в/ч 3057 проведено служебное расследование по данному случаю. "Гражданка уволена в связи с нарушением требований трудовой дисциплины", - указано в сообщении.

Ранее на сайте azov.press появилось сообщение о том, что в Донецке задержана "боец Национальной гвардии Украины (воинской части 3057)". "Схваченная российским агрессором женщина является медиком Нацгвардии и, как стало известно, поехала на оккупированную территорию "по личным делам", - говорится в сообщении. При этом в "Азове", который является частью Нацгвардии, выразили обеспокоенность вероятностью того, что эта женщина может раскрыть врагу служебные и военные тайны.