S.Group обвиняет "АТБ-Маркет" в покушении на жизнь ее топ-менеджера

Крупный украинский производитель снеков корпорация S.Group заявляет о нападении на генерального директора входящего в группу ООО "Снэк-Экспорт" Сергея Белого и напрямую связывает это событие с бизнес-конфликтом с группой "АТБ-Маркет".

Как сообщила пресс-служба S.Group в среду, гендиректор входящего в корпорацию S.Group предприятия ООО "Снэк-Экспорт" 31 декабря 2016 года в Днепре недалеко от офиса компании на пр. А.Поля получил ножевые ранения вследствие нападения неизвестного в маске.

"В результате глубоких ножевых ранений он чудом остался жив, серьезно повреждено легкое, полностью порваны сухожилья руки, ее работоспособность под вопросом. В течение десяти дней С.Белый находился в реанимации. По словам врачей, угроза жизни миновала. Однако сейчас ему требуется повторная операция и реабилитация, а в дальнейшем предстоит длительный процесс выздоровления", - говориться в сообщении.

При этом в компании напомнили, что это уже не первое жестокое нападение на сотрудников предприятий корпорации: так, в 2016 году несколько ключевых менеджеров пострадали от нападений.

"Мы напрямую связываем эти события с бизнес-конфликтом, который происходит между предприятиями корпорации S.Group и группой "АТБ-Маркет", и который выражается, в частности, в ряде судебных исков относительно долгов "АТБ" перед S.Group за поставленную продукцию и неоказанные услуги", - подчеркнули в корпорации, добавив при этом, что заявление о покушении на убийство подано в местное управление Нацполиции.

Так, по ее данным, уже возбуждено уголовное производство по первоначальной квалификации ст.121 ч.1 Уголовного кодекса – умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения, предусматривающее лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

"Корпорация S.Group настаивает на объективном, открытом и всестороннем расследовании фактов нападения на ее сотрудников. Мы считаем использование уголовных методов противостояния в корпоративном конфликте переходом черты со стороны оппонентов и публичной демонстрацией нежелания вести цивилизованный диалог. При этом попустительство со стороны правоохранительных органов может стать сигналом к вседозволенности и в других бизнес-конфликтах, что приведет страну к погружению во мрак бандитских реалий 90-х годов", - заявили в корпорации S.Group.

По ее данным, уголовные дела по предыдущим фактам нападения на сотрудников компании сейчас находятся в стадии расследования.

Как сообщалось, группа компаний, входящих в S.Group (основатель – народный депутат от "Радикальной партии" Сергей Рыбалка), в октябре 2014 года обратились в Хозяйственный суд Киева с иском к "АТБ-маркет" (совладелец Геннадий Буткевич) с целью взыскания задолженности за поставленный товар, а также наложения штрафных санкций за несвоевременное выполнение денежных обязательств на общую сумму 42 млн грн.

В середине декабря 2015 года S.Group заявляла о приостановке работы центрального офиса из-за проверок правоохранительными органами, которые, по мнению С.Рыбалки, инициированы его бывшим зятем Г.Буткевичем.

С.Рыбалка 15 января 2016 года сообщил на своей странице в "Фейсбук" о покушении на него и назвал заказчиком содеянного бывшего тестя – Г.Буткевича.

Прокуратура Днепропетровской области 26 января 2016 года заявила о подозрении корпорации S.Group в уклонении от уплаты 145 млн грн налогов, а также в намерении мошенническим путем завладеть средствами компании "АТБ-маркет" на 110 млн грн.

При этом в корпорации S.Group опровергнули наличие претензий налоговых органов по уплате налогов.

"В 2012-2013 гг. нам выдвигались претензии относительно якобы неуплаты 145 млн грн налогов. Эти действия осуществлялись еще в период режима Януковича и были связанны с корпоративным конфликтом группы S.І. Group с сетью супермаркетов "АТБ". Совладелец "АТБ" Буткевич пытался уничтожить и отобрать наш семейный бизнес. Но у него ничего не вышло, и в 2014 году налоговые органы признали свои ошибки. Мы обратились за разъяснением и получили ответ, что претензий у них к нам нет, а все уголовные производства были закрыты", - цитировался глава совета директоров S.Group Дмитрий Рыбалко в заявлении группы.

В состав корпорации S.Group входят компании "Чистая планета", "Продэкспорт-2009", "СнэкЭкспорт". Производственные площадки компаний, входящих в группу S.Group, расположены в Днепропетровской и Черниговской областях. Им принадлежат торговые марки: Snekkin, "Козацька слава", "Мий рыбалка", Semki, "Мачо", KartoFan, Red, Fantasy, Fantee.