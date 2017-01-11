Украинские экологи ожидают расширения объекта ЮНЕСКО "Буковые пралесы Карпат" в нынешнем году

Экологи ожидают расширения объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Буковые пралесы Карпат" за счет включения дополнительных 6 тыс. га первобытных лесов в июне 2017 года.

"Площадь наших пралесов, внесенных в список ЮНЕСКО, составляет 29 тыс. га и еще 40 тыс. га входят в буферную зону, окружающую эти пралесы. Планируется расширение объекта "Буковые пралесы Карпат" еще на 6 тыс. га: за счет еще пяти новых участков… В июне 2017 года мы ожидаем, на заседании комитета Всемирного наследия официального включения этих участков в наш объект", - сказал координатор по работе с волонтерами украинского представительства Всемирного фонда природы (WWF) Андрей Плыга на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, эти участки находятся в национальном природном парке "Зачарованный край" (Закарпатская обл.), в национальном природном парке "Синевир" (Закарпатская обл.), в природном заповеднике "Горганы" (Ивано-Франковская обл.), а также два участка которые находятся за пределами Карпат: участок в государственном природном заповеднике "Расточье" " (Львовская обл.) и участок в нацпарке "Подольские Товтры" (Хмельницкая обл.).

А.Плига отметил, что это позволит защитить уникальные природные леса на международном уровне.