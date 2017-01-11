Гройсман просит правоохранителей проверить решение Апелляционного суда Киева об освобождении задержанной за перевозку EUR1 млн итальянки

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен обратиться в компетентные органы, в том числе Национальное антикоррупционное бюро, с тем, чтобы проверить решение Апелляционного суда Киева об освобождении гражданки Италии, задержанной прошлой осенью в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) за перевозку EUR1 млн наличных средств.

"Я сегодня обращусь ко всем органам, которые призваны контролировать, провести тщательную проверку данного решения и обращусь в Национальное антикоррупционное бюро Украины", - сказал премьер на заседании правительства в среду.

По его словам, суд первой инстанции поддержал сторону обвинения, однако Апелляционный суд и "судья Апелляционного суда города Киева Мельник В.В.", не предоставив слово представителю таможенной службы, постановил отпустить подозреваемую и вернуть ей конфискованные ранее средства.

Премьер указал, что владеет информацией о том, что таможенникам предлагали взятку за возврат конфискованных средств в $200 тыс.

Как сообщалось, 23 октября 2016 года сотрудники Киевской городской таможни Государственной фискальной службы предотвратили незаконный вывоз из Украины валюты в сумме EUR230 тыс. и более $783 тыс. В бизнес-терминале международного аэропорта "Киев" (Жуляны) во время осуществления таможенного контроля багажа гражданки Италии, которая улетала частным чартерным рейсом в Милан, с помощью рентген-оборудования в чемодане пассажирки были обнаружены предметы, внешне похожи на наличные.

В ходе проведения устного опроса о наличии валютных средств женщина заявила об их отсутствии и подчеркивала наличие у нее дипломатического иммунитета. Предметы в просканированном таможенниками чемодане назвала дипломатическим багажом с блокнотами. Оказалось, что итальянка не имеет дипломатического паспорта, а в чемодане таможенники в присутствии свидетелей насчитали 230 тыс. евро и 783 тыс. 360 долл. США. Наличность находилась в опечатанных коробках из-под обуви.

По информации ГФС, после обнаружения наличности, пассажирка заявила, что не знает, откуда данные денежные средства у нее появились.