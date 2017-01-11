События

13:27 11.01.2017

Один украинский военный погиб, трое ранены за сутки в зоне АТО

Один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

А.Мотузяник проинформировал, что на Луганском направлении боевики нарушали режим прекращения огня в Попаснянском районе, применив легкое вооружение, стрелковое оружие. Кроме того, НВФ выпустил по позициям сил АТО 4 минометных снаряда. В Троицком применили гранатомет. Дважды открывали огонь в Станице Луганской. Всего за сутки на Луганском направлении зафиксировано 7 вооруженных провокаций.

На Донецком направлении неизменно "горячими точками" остаются Светлодарская дуга, окраины Горловки, Авдеевка, Донецкий аэропорт. Противник применял тяжелое вооружение – запрещенные Минскими договоренностями минометы калибром 82 мм и 120 мм, выпустив по позициям украинских военных свыше 120 минометных снарядов. В Авдеевской промзоне боевики вели обстрел 6 часов. Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 12 случаев нарушения режима прекращения огня.

На Мариупольском направлении наибольшее количество вооруженных провокаций фиксировались в Марьинском районе и на восточных подступах к Мариуполю. Боевики применяли стрелковое оружие, гранатометы, также было 5 случаев использования минометов. Кроме того, в 19.20 вторника ДРГ противника попыталась атаковать позицию украинских военных в районе села Таранчук, нападение было отбыто за несколько минут. Всего за сутки на Мариупольском направлении зафиксировано 30 случаев нарушения режима прекращения огня.

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