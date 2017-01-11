В Запорожье ищут экс-начальницу отделения "Укрсоцбанка", завладевшую более 1 млн грн средств клиентов

В Запорожье объявлена в розыск бывшая руководитель отделения ПАО "Укрсоцбанк", которая завладела денежными средствами клиентов банка на сумму более 1 млн грн.

Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры в Запорожской области, областная прокуратура раскрыла преступную схему завладения денежными средствами клиентов ПАО "Укрсоцбанк", к которой причастна начальница одного из его отделений.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в период 2013-2015 гг. начальник отделения "Укрсоцбанка" завладела денежными средствами клиентов этого банка на сумму более 1 млн грн", - отмечается в сообщении.

По данному факту Черниговский отдел Бердянской городской прокуратуры осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1, 3, 4 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом в особо крупных размерах).

На данный момент подозреваемая объявлена в розыск в связи с тем, что она скрывается от органов следствия, ее местонахождение неизвестно. Суд дал разрешение на задержание и арест экс-руководителя отделения "Укрсоцбанка" на время проведения следствия.