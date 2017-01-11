События

13:02 11.01.2017

Кабмин одобрил проведение служебного расследования в отношении главы Госэкоинспекции

Кабинет министров Украины в среду, 11 января, одобрил проведение служебного расследования относительно действий председателя Государственной экологической инспекции Андрея Заики.

В ходе обсуждения этого вопроса министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак сообщил, что в декабре прошлого года в министерство поступило несколько обращений от главы инспекции и руководителей ее структурных подразделений, которые были адресованы как самому О.Семераку так и премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Оставить их без рассмотрения я не мог, и хотел бы поставить перед Кабинетом министров вопрос относительно привлечения к дисциплинарной ответственности руководителя центрального органа и просить коллег подержать меня, и инициировать служебное расследование, оформив протокольное поручение", - сказал министр.

Он также обратился к Национальному агентству Украины по вопросам государственной службы с просьбой привлечь к проверке необходимой информации представителей Минэкологии и в максимально скорые сроки провести это расследование, предложив Кабинету министров соответствующий проект решения.

"В моем письме к премьеру я считал необходимым отстранить обоих фигурантов расследования, но оставляю это на рассмотрение Кабинета министров", - сказал О.Семерак, не уточняя, кто является вторым фигурантом, и в чем суть рассматриваемых обращений.

Ранее, в мае 2016 года, О.Семерак заявлял о намерении, в частности, вынести на рассмотрение правительства вопрос о вынесении порицания руководителю Госэкоинспекции Андрею Заике, после осмотра проблемных зон вырубки лесов.

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