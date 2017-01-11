В Украине ожидается умеренный снег и небольшие морозы, в Карпатах сильный ветер

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле пониженного давления и атмосферные фронты, перемещающиеся с юго-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается небольшой снег, днем в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях умеренный мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега и гололед. На дорогах страны гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем и в восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, в западных областях 10-15° мороза; днем 0-5° мороза, в восточных, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму от 1° мороза до 5° тепла.

В Киеве - небольшой снег. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 1-3° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 января самая высокая температура днем была +9,2 в 2005 г., самая низкая ночью -26,9 в 1950 г.

13 января в северных, западных, ночью и в восточных областях небольшой снег, днём на Закарпатье сильный снег; на остальной территории без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, на Правобережье местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7°, в южных, центральных, восточных областях и в Карпатах 8-13° мороза; днём в большинстве областей от 4° мороза до 1° тепла, на юге 1-5° тепла.

В Киеве - небольшой снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 1-3° мороза.