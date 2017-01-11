Норвегия первой в мире начала отключение FM радио, несмотря на протесты населения

Норвегия первой среди стран мира полностью отказывается от аналогового радиовещания, несмотря на протесты населения.

Как пишет норвежская Aftenposten, отключение FM-ретрансляторов начнется 11 января в 11:11 по местному времени с района Нурланн.

Все общенорвежские радиостанции полностью откажутся от аналогового вещания к концу 2017 года, а местным вещателям на это отводится пять лет.

Как ожидается, вместо аналогового сигнала слушатели перейдут на цифровой, который сосуществует в Норвегии вместе с аналоговым с середины 1990-х годов, сообщает BBC. Он дает более качественный звук и обеспечивает лучшую передачу сигнала.

По статистике, сейчас исключительно цифровым сигналом пользуются около 70% радиослушателей. Тем не менее, многие в стране обеспокоены тем, что полный отказ от FM-вещания нарушит права оставшихся 30% аудитории.

Особое беспокойство у критиков реформы вызывает судьба пенсионеров и автомобилистов. Отмечается, что пожилые люди часто с трудом привыкают к новым технологиям, а переход на цифровой приемник дорого обойдется автолюбителям.

"Лишь 25% всех автомобилей в Норвегии оборудованы цифровыми радиоприемниками или адаптерами", - заявил Aftenposten Свейн Ларсен из Норвежской ассоциации местных радиостанций.

Средняя стоимость одной автомобильной магнитолы в Норвегии оценивается примерно в $468. При этом около 2 млн автомобилей в стране с населением в 5 млн человек до сих пор принимают только аналоговый сигнал.

Несмотря на споры в самой Норвегии, об отказе от аналогового радиовещания задумываются и другие европейские страны: как сообщает The Guardian, довольно примеру Норвегии последуют Швейцария, Дания и Великобритания. Например, швейцарцы уже готовят план перехода в 2020 году, а британцы и датчане сначала хотят убедиться, что опыт Норвегии будет успешным.

Норвегия давно готовилась к полному отказу от аналогового радиовещания. Окончательное решение на этот счет приняли в декабре 2016 года. На данный момент в стране работают 26 полностью цифровых общенациональных радиостанции, пишет The Independent.